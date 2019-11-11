11.11.2019 | 11:59

Буквально на днях СМИ вовсю трубили о том, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера госпитализирована с сильнейшим приступом астмы. Теперь стали известны новые подробности о состоянии девочки.

Эвелин попала в реанимацию 3 ноября. В течение суток опытные врачи доблестно сражались за жизнь 14-летней дочери звездной пары. Ее родители едва ли могли найти себе место от беспокойства, и немудрено. До сих пор не найдены способы лечения астмы, которая для многих становится приговором, если под рукой не оказалось ингалятора.

Впрочем, медикам удалось спасти девочку. Эвелин уверенно идет на поправку. Тем не менее врачи рекомендуют подростку остаться в клинике на некоторое время, чтобы проследить за ее состоянием. Все же астма – серьезный диагноз, требующий неусыпного контроля за состоянием пациента.

Как сообщает Пятый канал со ссылкой на StarHit, в близком окружении артистов поделились комментариями по поводу случившегося. Там рассказали, что остается только поддерживать родителей девочки, которые были неимоверно напуганы случившимся.

"Ей правда стало лучше. Но астма – серьезный диагноз, поэтому еще какое-то время необходимо побыть в клинике под присмотром врачей. Родители не на шутку испугались, поддерживаем их как можем", – высказались инсайдеры.

Ранее артистка рассказала поклонникам о состоянии ненаглядного чада. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" она опубликовала такой пост: "Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими. Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей. Спасибо всем за поддержку!"