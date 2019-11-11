11.11.2019 | 14:24

Виталина Цымбалюк-Романовская с тоской смотрела на замену ее бывшему супругу Армену Джигарханяну. Недавно знаменитость посетила спектакль.

О разводе звездной пары ходили разные слухи. Чего только ни говорили и о Виталине и об Армене Борисовиче, но в скором времени сплетни улеглись. Однако сердце тонко чувствующей Цымбалюк-Романовской, похоже, так и не забыло былого. Девушка призналась, что ей было тяжело заставить себя отправиться на постановку, где одну из важных ролей играл ее бывший муж.

"Нашла в себе силы посмотреть спектакль "Кошка на раскаленной крыше" по пьесе Т. Уильямса, который 25 лет назад перевернул всю мою жизнь. Тогда роль Большого Па играл Армен Джигарханян. Сегодня в спектакле Камы Гинкаса – Валерий Александрович Баринов", – написала пианистка на своей странице в "Инстаграме".

Спектакль не разочаровал знаменитость. В отзывах Виталина оставила лишь добрые слова, восхваляющие артистов и режиссеров.

"Пьеса гениальная, слишком злободневная и потому – вечная. Почему лгут всегда с улыбкой, а правдой убивают? Какой выбор сделать, когда выбора нет? Есть вопросы, на которые нет ответов, и искать их бессмысленно. Но уметь быть счастливыми мы обязаны! И хотя над этим нужно работать каждый день – поверьте, оно того стоит", – заключила Цымбалюк-Романовская.

Многие отметили, что, скорее всего, в тексте пианистки речь шла не столько о представлении, сколько о тоске по бывшему мужу. Комментаторы оставили много позитивных отзывов, однако все же предположили, что артистка скучает по Джигарханяну.