Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 ноя 2019|09:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  71.03  |  $  64.45

Полезное | Михаил Ефремов «перешагнул черту» и не признает очевидного

11.11.2019|08:42
Печать

В последнее время Михаила Ефремова вспоминают не в связи с его ролями, а из-за скандалов из-за неадекватного поведения на публике. Одним из самых ярких примеров стало его выступление на сцене Самарского театра оперы и балета в весьма нетрезвом состоянии.

В интервью для Teleprogramma.pro психиатр-нарколог Сергей Полятыкин отметил, что если публичный человек появляется в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушает нормы поведения, то это можно считать признаком зависимости от алкоголя.

"В принципе взрослый человек, независимый от психоактивных веществ, в состоянии сделать соответствующие выводы и в дальнейшем контролировать как количество выпитого алкоголя, так и свое поведение. Устанавливается какая-то планка, и человек следит за тем, чтобы ее не перешагнуть", – заявил нарколог.

Он также пояснил, что слова о "снятии стресса" являются всего лишь оправданиями. По его словам, люди определенных профессий более чувствительные и ранимые.

"Но объяснения вроде "снять стресс, расслабиться" – это уже поиски оправдания своего зависимого поведения", – заключил Полятыкин.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!