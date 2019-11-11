11.11.2019 | 08:42

В последнее время Михаила Ефремова вспоминают не в связи с его ролями, а из-за скандалов из-за неадекватного поведения на публике. Одним из самых ярких примеров стало его выступление на сцене Самарского театра оперы и балета в весьма нетрезвом состоянии.

В интервью для Teleprogramma.pro психиатр-нарколог Сергей Полятыкин отметил, что если публичный человек появляется в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушает нормы поведения, то это можно считать признаком зависимости от алкоголя.

"В принципе взрослый человек, независимый от психоактивных веществ, в состоянии сделать соответствующие выводы и в дальнейшем контролировать как количество выпитого алкоголя, так и свое поведение. Устанавливается какая-то планка, и человек следит за тем, чтобы ее не перешагнуть", – заявил нарколог.

Он также пояснил, что слова о "снятии стресса" являются всего лишь оправданиями. По его словам, люди определенных профессий более чувствительные и ранимые.

"Но объяснения вроде "снять стресс, расслабиться" – это уже поиски оправдания своего зависимого поведения", – заключил Полятыкин.