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Полезное | Гузеева дала себе волю и снова поправилась

11.11.2019|08:19
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Осенью прошлого года ведущая популярной программы на Первом канале "давай поженимся" столкнулась со страшной утратой. Актриса похоронила свою мать.

Горе сильно отразилось на состоянии и внешнем виде знаменитости. За короткий период она изрядно похудела. Артистке какое-то время после трагедии удавалось сохранить форму. Но, судя по всему, наступление холодов расслабило звезду и она перестала соблюдать режим.

Поэтому сброшенные 10 килограммов моментально вернулись. Сама Гузеева крайне опечалена этим фактом и постоянно жалуется на лишний вес коллегам. Если верить ее словам, то после Нового года она вернется к соблюдению диеты.

Отметим, что Лариса не единственная, кто расслабился после окончания летнего сезона. К числу потолстевших знаменитостей можно смело отнести солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова.

Год назад музыкант сильно похудел, когда попал в больницу с грыжей. Ему пришлось проходить серьезный курс лечения на протяжении трех месяцев. В связи с этим он значительно сбросил лишний вес. Но и ему не удалось удержать результат. Как только вернулся привычный образ жизни – возвратились и сброшенные килограммы.

Также в списке отъевшихся звезд оказались ведущий Андрей Малахов и актриса Светлана Пермякова. Но в отличие от всех остальных шоумен наел лишь пять килограммов.

Источник — dni.ru
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