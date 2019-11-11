11.11.2019 | 08:19

Осенью прошлого года ведущая популярной программы на Первом канале "давай поженимся" столкнулась со страшной утратой. Актриса похоронила свою мать.

Горе сильно отразилось на состоянии и внешнем виде знаменитости. За короткий период она изрядно похудела. Артистке какое-то время после трагедии удавалось сохранить форму. Но, судя по всему, наступление холодов расслабило звезду и она перестала соблюдать режим.

Поэтому сброшенные 10 килограммов моментально вернулись. Сама Гузеева крайне опечалена этим фактом и постоянно жалуется на лишний вес коллегам. Если верить ее словам, то после Нового года она вернется к соблюдению диеты.

Отметим, что Лариса не единственная, кто расслабился после окончания летнего сезона. К числу потолстевших знаменитостей можно смело отнести солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова.

Год назад музыкант сильно похудел, когда попал в больницу с грыжей. Ему пришлось проходить серьезный курс лечения на протяжении трех месяцев. В связи с этим он значительно сбросил лишний вес. Но и ему не удалось удержать результат. Как только вернулся привычный образ жизни – возвратились и сброшенные килограммы.

Также в списке отъевшихся звезд оказались ведущий Андрей Малахов и актриса Светлана Пермякова. Но в отличие от всех остальных шоумен наел лишь пять килограммов.