11.11.2019 | 13:32

Примадонна несколько дней назад вернулась из Минска. После приезда она встретилась с Михаилом Шемякиным и Стасом Наминым.

Шемякин – известный скульптор, а Намин – легендарный музыкант, чья группа "Цветы" несколько десятилетий назад гремела на всю страну. Коллектив до сих пор путешествует по России и собирает полные залы.

"Чудесный вечер с легендарными друзьями. Михаил Шемякин, Стас Намин. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя", – написала Алла Пугачева под фотографией.

Подписчики певицы сразу же отреагировали на публикацию, щедро поделившись с Примадонной восхищением ее внешностью и тем, что годы не помешали дружбе с такими прекрасными людьми. Однако некоторые фолловеры Пугачевой отметили, что звезда состарилась.

"Годы берут свое - я говорю о внешности. А талант не берут даже века!" – написала поклонница Примадонны.

"Аллочка! Милая девочка, девушка, женщина, мамочка, бабушка, любимая жена! Всегда радуйте нас своим присутствием, ведь Вы чудо", "Да, время не щадит никого", "Офигенное поколение", – отметили подписчики артистки.