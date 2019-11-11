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Полезное | Что довело до реанимации дочь Польны и Клявера

11.11.2019|22:06
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера госпитализирована после сильнейшего приступа астмы. Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что довело 14-летнюю Эвелин до больничной койки.

По словам Бледанс, она лично общалась с Клявером. Вокалист сообщил артистке, что его наследница забывала вовремя принимать лекарства. Денис списывает такое безответственное отношение к здоровью на подростковый возраст. Мол, сейчас у Эвелин другое на уме.

"Но астма – это серьезное заболевание, и надо все делать по предписанию врачей. В итоге она просто упустила какой-то момент, что привело вот к таким серьезным последствиям", – сказала Эвелина Бледанс в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Отметим, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера сейчас чувствует себя намного лучше. Жизни девушки ничего не угрожает. Между тем подросток все еще в больнице. Врачи хотят убедиться, что не будет осложнений.

"Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими. Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей. Спасибо всем за поддержку!" – писала ранее Ева Польна в личном "Инстаграм".

Источник — dni.ru
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