11.11.2019 | 18:11

Коллеги и друзья подозревают супругу Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую в беременности. Режиссеру и художественному руководителю "Ералаша" пришлось оправдываться.

Поводом для домыслов послужил недавний выход пары в свет. 34-летняя супруга режиссера появилась на мероприятии в платье свободного кроя. Присутствующим показалось, что под тканью наряда угадывается подросший животик.

На последний прием Борис Грачевский вообще приехал один. Екатерина Белоцерковская пропустила праздник, чего раньше не случалось. Режиссер сказал, что супруга приболела.

Сегодня, 11 ноября, 70-летний художественный руководитель "Ералаша" опроверг сплетни и скором прибавлении в семье. Борис Грачевский заверил, что в ближайшее время отцом становиться не собирается.

"Глупости все это, вы меня уже все достали. Опровергаю беременность жены", – цитирует знаменитость Starhit.

Екатерина Белоцерковская о личной жизни с журналистами говорить отказывается.

Борис Грачевский и его молодая жена вместе уже более трех лет. Режиссер не скрывает, что именно Екатерина помогла ему по-новому взглянуть на жизнь. Супруга тщательно следит за здоровьем руководителя "Ералаша", прививает ему полезные привычки.

Екатерина Белоцерковская – третья жена Бориса Грачевского. Первой супругой звезды была Галина Грачевская. Этот брак продлился 35 лет. У пары двое детей – Максим и Ксения. Второй избранницей режиссера была Анна Панасенко. Девушка сейчас носит фамилию Бориса Юрьевича. Она работает на телевидении. В этих отношениях родилась дочь Василиса.