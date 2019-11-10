10.11.2019 | 12:22

Российская гимнастка Светлана Хоркина недавно стала мамой во второй раз. Появившись спустя месяц после родов на публике, она буквально шокировала всех вокруг.

Спортсменка опубликовала пост на своей странице в социальной сети Инстаграм. На снимках она позирует в голубых джинсах, белой атласной рубашке. черном блейзере и казаках.

"Это не все мои друзья из Большого спорта, многие остались за кадром или были на сцене и получали награды за свои достижения в Большом спорте", – поделилась двукратная олимпийская чемпионка.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида российской гимнастки. Ведь ей удалось привести себя в форму меньше, чем за месяц. "Как же здорово вы выглядите, молодец", "Вы в супер форме!", "Самый красивый чемпион, которого я когда-либо видел", "Юная дважды мама!", "Я же говорила, что только худели все эти месяцы! Форме могу только позавидовать!!!", – не скрывали своего восхищения фолловеры.

Отметим, имя и пол новорожденного малыша до сих пор остаются для всех загадкой. Тем временем, своего первого сына Святослава Светлана родила еще в далеком 2005 году. Отцом мальчика стал законный муж актрисы Веры Глаголевой, бизнесмен Кирилл Шубский.