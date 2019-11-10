10.11.2019 | 19:55

Известная журналистка призналась, что не спала двое суток после очередного открытия из двойной жизни Игоря Малашенко. О предательстве возлюбленного Божена Рынска рассказала на странице в Facebook.

Обозревательница заявила, что Игорь Малашенко принес себя и ее в жертву ради финансового благополучия детей. По ее словам, основатель НТВ отдавал своим наследникам более 150 тысяч долларов в год. Кроме того, бывшая супруга политолога получала регулярно 200 тысяч долларов.

"В 2008 году Игорь купил очень дорогую страховку, которая стоила 70 000 долларов. Он отоврался, что это был разовый платеж, чтобы Гангрена отстала от него. Но я узнала, что это был ежегодный платеж, и с тех пор меня трясет", – поделилась с читателями Божена Рынска.

Журналистка добавила, что Игорь Малашенко постоянно жаловался на отсутствие денег и называл себя банкротом. Пара ездила на старой машине, останавливалась в плохих отелях во время путешествий и не могла позволить себе дизайнерскую одежду для выхода на красную дорожку.

"А деньги все это время были, только он хотел их жертвовать детям, отдавать все до копеечки, больше, чем мог, и лишать при этом уровня жизни и меня и себя... Какое чудовищное предательство по отношению ко мне", – заявила Божена Рынска.

Напомним, в феврале 2019 года один из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в собственном доме в Испании. По данным СМИ, в последние месяцы политолог страдал от тяжелой клинической депрессии.