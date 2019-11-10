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Полезное | Ладу Дэнс сравнили с Гурченко

10.11.2019|17:04
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Певица Лада Дэнс стала гостьей в эфире программы "Привет, Андрей!", посвященной творчеству Олега Газманова. На своей странице в социальной сети Инстаграм артистка опубликовала фото со съемок.

На снимке исполнительница запечатлена с композитором, которого она держит под руку. На ней белое длинное платье с цветочным принтом и зеленые атласные сапоги со стразами.

"Поздравили @oleggazmanov с юбилеем на сцене! Пусть дальше радует нас твоя энергия и молодость!", – написала светская дива.

Первое, на что обратили внимание фанаты – кардинально изменившееся лицо Лады. По мнению подписчиков, сейчас исполнительница похожа на мутанта или женщину-киборга. Виной этому стали пластиковые операции. По мнению фолловеров, Дэнс окончательно перестала быть похожа на легендарную красотку из 90-х.

По данным издания "Экпресс газета", некоторые даже сравнили певицу с Людмилой Гурченко. В бесконечной погоне за красотой Лада умудрилась безвозвратно потерять свою индивидуальность.

Тем не менее, самые преданные поклонники все равно продолжают любить артистку и видеть в ней только прекрасное. "Лада хороша!", "Будто в 1994-м. Только он – уже седой. А вы – такая же юная!, "Вы что такая красивая?", – рассыпались в комплиментах обожатели.

Источник — dni.ru
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