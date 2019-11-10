10.11.2019 | 17:51

Популярная певица опубликовала в личном микроблоге честный пост. Вера Брежнева оправдалась за свой внешний вид.

В социальных сетях знаменитость опубликовала фотографию, сделанную в комнате. На снимке артистка запечатлена без макияжа. В подписи к посту Вера Брежнева затронула тему косметики.

По словам исполнительницы, многие женщины неправильно понимают назначение макияжа. Звезда считает, что косметика должна подчеркивать достоинства и корректировать недостатки внешности, а не "рисовать чужое лицо, пусть и красивое".

В заключение Вера Брежнева отметила, что ценит "нюдовый мэйк" – естественную внешность. "P.S. Я не грустная, не уставшая. Просто спокойная", – обратилась певица к своим поклонникам.

Интимный кадр пришелся по вкусу пользователям. Большинство подписчиков заявили, что 37-летняя артистка прекрасно выглядит для своего возраста. "Красивая женщина, естественная, любящая себя, в гармонии", – написал один из восхищенных комментаторов.

Ранее в СМИ распространились сообщения о разладе в семье Веры Брежневой и Константина Меладзе. По данным анонимных источников, продюсер закрутил роман с солисткой "Виа Гры" Эрикой Герцег. Однако никаких доказательств так и не было представлено.