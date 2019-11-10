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Полезное | 74-летний Леонид Якубович перенес операцию

10.11.2019|11:46
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Известный телеведущий перенес экстренную операцию. О состоянии Леонида Якубовича сообщили СМИ.

Несколько дней назад народный артист России почувствовал себя плохо и обратился в московскую клинику. Телеведущий пожаловался врачам на нарушение сердечного ритма. Медики приняли решение провести ему экстренную операцию.

Как отмечает РЕН ТВ, врачи поставили Леониду Якубовичу кардиостимулятор. Операция прошла успешно, и телеведущего выписали из больницы на следующий день. Теперь он будет наблюдаться амбулаторно.

Ранее в Сети появилась видеозапись, сделанная во время отпуска народного артиста в Черногории. В кадре Леонид Якубович сидит в инвалидном кресле. Ролик не на шутку напугал пользователей. Многие предположили, что 74-летний телеведущий серьезно болен.

Позднее помощник знаменитости поспешил успокоить поклонников. По его словам, телеведущий повредил колено во время плавания в бассейне. "Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло", – цитирует представителя артиста Super.

Источник — dni.ru
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