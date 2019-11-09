09.11.2019 | 13:38

Певица Полина Гагарина является одним из членов жюри на шоу "Голос". Во время последнего выпуска артистка расплакалась после выступления участника Дмитрия Клинаева.

Мужчина оказался отцом погибшего два года назад молодого актера Егора Клинаева. В честь сына он исполнил песню Стаса Намина "Колыбельная".

Гагарина сразу узнала исполнителя. "Я хочу сказать, я знаю, с кем говорю. И я очень надеюсь, что этот проект вас вытащит, кардинально переключит. Я никому не пожелаю такого пережить!" – заявила знаменитость.

После этого на впечатлительную Полину накатила волна эмоций, и она разрыдалась. Задыхаясь от слез, она пожелала Дмитрию, чтобы он смог жить дальше и радовался еще много-много дней. Потом певица извинилась и выбежала из студии.

Отец погибшего мальчика попал в команду лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Рок-музыкант, в свою очередь, отметил, что в его команде не хватает какой-то серьезности. И именно в Дмитрии он видит нечто подобное. Клинаев-старший с радостью согласился на эксперименты.

Егор скончался 27 сентября 2017 года. Ему было всего 18 лет. Во время возвращения домой он увидел аварию и остановился, чтобы помочь. В итоге молодой человек сам стал жертвой ДТП. Его сбил насмерть не заметивший на дороге столкновения и людей водитель иномарки. Актер скончался на месте.