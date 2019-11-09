09.11.2019 | 09:56

Пока популярная актриса Анастасия Заворотнюк пытается бороться с тяжелым недугом, жизнь не стоит на месте. В России человек имеет право родиться, жить, умереть и... обязан платить налоги.

Накануне вечером в одном из телеграм-каналов появилась информация, что московская налоговая служба выставила Заворотнюк счет по долгам.

Столичная ФНС хочет взыскать с актрисы 24 тысячи рублей - сумму, накопившуюся за неуплату налога на имущество. Имущество в данном случае — квартира в самом центре Москвы.

По словам Виктора Пастернака, адвоката актрисы, сумма долга некритичная. "Устраивать из-за нее споры, я думаю, никто не станет", — добавил он в интервью журналистам "Вечерней Москвы". Юрист не считает, что дело дойдет до суда. Как бы то ни было, Пастернак готов помочь актрисе и ее семье.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к появившейся информации. Многие считают это несправедливым. По их мнению, если человек тяжело болен, то его должны исключить из перечня налогоплательщиков.

Анастасия владеет несколькими квартирами и особняком в Подмосковье. "Она пахала, чтобы ни в чем не нуждаться", - рассказали ее друзья в эфире программы "Звезды сошлись".