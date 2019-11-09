09.11.2019 | 18:26

Известного историка, доцента кафедры истории Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова знают по всему миру. Не даром преподаватель награждён французским орденом Почетного легиона.

Соколов специализируется на военной истории Франции, он много лет посвятил изучению эпохи Наполеоновских войн, также он является основоположником военно-исторической реконструкции в России.

В середине 80-х прошлого века, историк основал первую в советском союзе группу военно-исторической реконструкции. Гораздо позже именно это сообщество дало жизнь современному движению.

Соколов занимался не только изучением истории, но и популяризировал главное увлечение своей жизни. Он регулярно принимал участие в исторических реконструкциях, объездил множество городов России, становился героем телевизионных программ.

Утром 9 ноября прохожие заметили в реке Мойке странного мужчину, который стоял в воде. Свидетели загадочного происшествия вызвали МЧС. Прибывшие на место спасатели достали мужчину из воды. Им оказался сильно замёрзший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.

Мужчину срочно доставили в медицинское учреждение. К удивлению медиков, в портфеле историка были найдены отрубленные женские руки и травматический специалист.

Прибывшие по вызову врачей полицейские допросили мужчину. По данным news-r.ru, Соколов признался в убийстве. В квартире историка был проведен обыск, в результате которого нашли тело девушки.

По предварительным данным, убитой оказалась студентка Анастасия Ещенко. Она писала вместе с Соколовым работу о личности Наполеона. По словам студентов историка, роман преподавателя и девушки длился уже около трёх лет.