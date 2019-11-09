Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|9 ноя 2019|10:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  71.03  |  $  64.45

Полезное | «Идущая по жизни, как по лезвию меча»: Бледанс в золоте поразила Борисову

09.11.2019|09:16
Печать

Актриса украсила обложку модного журнала. Эвелину Бледанс запечатлели в необычном образе.

Артистка стала лицом ноябрьского выпуска глянцевого издания о моде. Звезда показала обложку нового выпуска в "Инстаграме".

Для фотосессии знаменитости сделали необычную высокую прическу. Визажист нанес Эвелине макияж в стиле new look, что в переводе с английского означает "свежий взгляд": минимум ярких цветов, акцент на глазах, бровях и губах.

Из аксессуаров на Бледанс были только серьги и массивное кольцо. Звезда была облачена в плащ свободного кроя золотого оттенка.

"Вышел журнал с моей обложкой. Вынос соответствует? "Идущая по жизни, как по лезвию меча", – спросила у подписчиков Эвелина Бледанс.

Одной из первых на публикацию откликнулась телеведущая Дана Борисова. Знаменитость оценила пост двумя смайликами: восторженным влюбленным и большим пальцем вверх.

"За этим стоит – колоссальный ежедневный труд!!! Под лежачий камень – вода не течет!!!! Эвелина, так держать!!!!! Подписаны! следим! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фото на обложке, выражает внутреннюю силу и уверенность, соответствует на все 100!", "Обложка супер, но подпись? Это же не о вас, вы позитивная, светящаяся, лучезарная, летящая ) не думаю что вы олицетворение внутренней борьбы ...)", – рассуждали поклонники Эвелины Бледанс.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!