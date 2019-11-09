09.11.2019 | 09:16

Актриса украсила обложку модного журнала. Эвелину Бледанс запечатлели в необычном образе.

Артистка стала лицом ноябрьского выпуска глянцевого издания о моде. Звезда показала обложку нового выпуска в "Инстаграме".

Для фотосессии знаменитости сделали необычную высокую прическу. Визажист нанес Эвелине макияж в стиле new look, что в переводе с английского означает "свежий взгляд": минимум ярких цветов, акцент на глазах, бровях и губах.

Из аксессуаров на Бледанс были только серьги и массивное кольцо. Звезда была облачена в плащ свободного кроя золотого оттенка.

"Вышел журнал с моей обложкой. Вынос соответствует? "Идущая по жизни, как по лезвию меча", – спросила у подписчиков Эвелина Бледанс.

Одной из первых на публикацию откликнулась телеведущая Дана Борисова. Знаменитость оценила пост двумя смайликами: восторженным влюбленным и большим пальцем вверх.

"За этим стоит – колоссальный ежедневный труд!!! Под лежачий камень – вода не течет!!!! Эвелина, так держать!!!!! Подписаны! следим! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фото на обложке, выражает внутреннюю силу и уверенность, соответствует на все 100!", "Обложка супер, но подпись? Это же не о вас, вы позитивная, светящаяся, лучезарная, летящая ) не думаю что вы олицетворение внутренней борьбы ...)", – рассуждали поклонники Эвелины Бледанс.