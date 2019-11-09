09.11.2019 | 16:49

В последнее время актриса Кристина Асмус ежедневно сталкивается с критикой и насмешками в свой адрес. Бедная девушка настолько устала от язвительных высказываний, что наконец решила поставить на место всех недоброжелателей.

Артистка опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новый пост. На фото она позирует в длинном белом комбинезоне с открытой спиной, сидя на краю ванны. В руках она держит бокал для мартини, наполненный до краев.

Предвкушая очередной поток злобных комментариев, Кристина решила опередить хейтеров. Она пошла вразнос и сама поставила провокационные хештеги под снимком: #ещеибухает, #ябылаоваслучшегомнения, #четылыбишься, #сжечьведьмунакостре, #какделавпорно, #опозориласемью, #сняласьонаастыдномне, #деньгинепахнут.

Некоторые поклонники поддержали знаменитость. "Кристина, забейте болт", "Такая красотка. В России живут пещерные орки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), в Европе бы за хейтерские призывы разорвали бы в суде", "Ничего криминального, отвратительного и постыдного я в вашей роли не увидела и не вижу! Поэтому мне вообще странно, что такая бурная и неадекватная реакция у всех", – заявили фолловеры.

"Ваши хештеги идеальны!" – написала фанатка.

Тем не менее гневных комментариев все равно было больше. "Сделайте с этим что-то! Этот ролик гуляет по всему телеграмму! Это же навсегда! Вы че смеетесь-то, Кристина? Это же репутация вашего мужа и дочери!", "Большинство людей посмотрело фильм только из-за одной сцены. Так что своеобразный пиар ход: пусть говорят, что хотят, лишь бы говорили", – не унимались надоедливые злопыхатели.