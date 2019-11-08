08.11.2019 | 08:59

В личной жизни 64-летнего Владимира Кузьмина – серьезные изменения. Народный артист расстался с молодой любовницей и вернулся к бывшей жене.

О воссоединении Владимира Кузьмина с бывшей женой, 37-летней Екатериной Трофимовой, стало известно после того, как на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" артист опубликовал черно-белую фотографию, на которой запечатлен с экс-супругой. "Как то так (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – коротко подписал снимок Владимир Кузьмин.

Многочисленные подписчики сделали вывод, что таким образом артист дал понять, что вернулся к бывшей жене, и рассыпались в поздравлениях и комплиментах. А журналисты немедленно связались с Екатериной. Та подтвердила догадки: они с Владимиром снова вместе. Оказывается, даже после развода бывшие супруги поддерживали теплые близкие отношения. В итоге они решили дать друг другу второй шанс.

Кузьмины были в браке 17 лет и создавали впечатление гармоничной счастливой семьи. Поэтому новость о разводе стала как гром среди ясного неба. Екатерина объяснила, почему они расстались: "Ну как-то, наверное, тяжело уже стало обоим. Мы долго были вместе в браке. Возможно, немного устали друг от друга. Но, видите, не получалось у нас расстаться".

Екатерина отметила, что после развода они с Владимиром не делили имущество, а потом разъехались. При этом с его дочкой Соней Катя проводила много времени – они даже путешествовали вместе. Ходили слухи, что Кузьмин расстался с женой из-за нового увлечения – 27-летней Светланы Карпухиной. Якобы он на ней даже женился и сделал своим директором. Однако Екатерина эти данные опровергла.

Также, по некоторым данным, еще в браке Екатерине не нравилась тяга мужа к алкоголю. Будто бы она даже несколько раз уходила от Кузьмина из-за его нездорового пристрастия. Сейчас же, по словам брата артиста Александра, Владимир совсем не пьет, что очень радует его близких. "Я еще не говорил с Владимиром о его воссоединении с Катей, но судя по тому, что он окрылен, у него все хорошо и он в прекрасной форме. У Володи много нереализованного материала, он каждый день работает в студии – пишет новый альбом. И скоро собирается на гастроли", – цитирует брата Владимира Кузьмина сайт "Комсомольская правда".