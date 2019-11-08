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Полезное | Утяшева рассказала о поддержке Кабаевой в трудную минуту

08.11.2019|17:33
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Алина Кабаева поддержала Ляйсан Утяшеву в трудный период, когда у подруги не стало матери.

Ляйсан Утяшева стала очередной звездной гостьей передачи Лауры Джугелия "Люди говорят". Прославленная гимнастка родилась в семье Альберта и Зульфии Утяшевых, историка и библиотекаря. Девочку хотели отправить в балетную школу, но ее вовремя заметил тренер по художественной гимнастике. С Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной Ляйсан Утяшева проводила 24 часа семь дней в неделю.

По признанию Ляйсан, они и сейчас общаются, но уже не так часто. У каждой из них свой жизненный путь. "На Алину мы смотрим и думаем: "Солнышко наше, молодец!" – со смехом сообщила Утяшева.

Ляйсан рассказала, как Алина поддержала ее в один из тяжелейших периодов жизни – когда неожиданно умерла ее мать. "Был у нее жест... Не могу не отметить этого. Когда моей мамы не стало, мы с ней проговорили по телефону, причем, я ее прям слышала, ты знаешь. Я очень многих не слышала, было такое "жжжжж". Алинка - как звонок из детства", – призналась Утяшева.

"Она позвонила: "Лисичка, ты там держись! Утя, да как же так?" – процитировала Алину Кабаеву Ляйсан. Мало того, периодически, когда она приходит на кладбище к матери, видит букеты от прославленной гимнастки. Также спортсменки видятся на светских мероприятиях.

Мать Ляйсан Утяшевой скончалась в 2012 году. Женщина умерла от инфаркта. Гимнастка несколько дней это скрывала. Зульфии было всего 47 лет.

Источник — dni.ru
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Гость|08.11.2019 18:11|

Одни сплетни, а не информации.

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