08.11.2019 | 08:26

По словам Виктории Бони, у нее огромная армия недоброжелателей. Не так давно звезду одолевала группа женщин, которая собирала компромат на телеведущую и следила за ее родственниками. Пострадал даже новый возлюбленный звезды.

По словам Бони, она уже не обращает внимания, когда оскорбляют ее лично. На выпады завистников у телеведущей иммунитет. Однако, когда дело касается ее семьи, начинается другой разговор.

"Вот за это я накажу, вот за это я разорву на куски, на части того, кто приблизится к моему алтарю – к моей семье. Когда будут трогать моих родных и близких, конечно, я буду их защищать", – заявила телеведущая.

Виктория сообщила также, что у нее ушло много времени, чтобы выяснить, кто следит за ней и ее дочерью. Оказалось, что одна из злопыхательниц – это русская девушка легкого поведения. Вторая преследовательница тоже из России, ей 60 лет. Она работала на Каннском фестивале охранником.

Более того, одна из недоброжелательниц, сфотографировав Боню с другом, пыталась разрушить ее отношения с возлюбленным. "У меня молодой человек, серьезные отношения. Он меня не пускает никуда. Я не могу пойти с мужчинами, даже если они мои друзья, посидеть поужинать. А здесь он знает, я познакомила с близкими своими друзьями", – рассказала знаменитость.

Виктория отметила, что понимает зависть этих женщин. "Я сама бы была такой же ограниченной как они, если бы жила такой жизнью, как живут они. А они просто в этом форуме годами сидят", – отметила Виктория Боня в эфире YouTube-шоу "Ходят Слухи".

Телеведущая также поведала, что нового возлюбленного никому не показывает. Отношениями звезда "торговать" не хочет. Поэтому, когда она уезжает с избранником отдыхать, недоброжелатели начинают приписывать ей занятие эскортом.

"У меня молодой муж. Без пяти минут муж. Молодой, красивый парень. Я хорошо зарабатываю, у меня свой бизнес", – поделилась Виктория Боня.