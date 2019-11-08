08.11.2019 | 17:55

Певица рассказала, как после бурной ночи в баре мужу Сергею Глушко, более известному под псевдонимом Тарзан, пришлось тащить ее домой. Наташа Королева тогда очень пожалела, что позволила себе выпить лишнего.

По словам вокалистки, к алкоголю она равнодушна и относит себя к категории непьющих людей. Но как-то раз из-за горячительных напитков с ней случился очень "яркий" инцидент.

"В каком-то клубе мы хорошо сидели. А дай-ка я текилы врежу. Там текилы я врезала пару рюмок. Не знаю, что там было, но Серега вовремя сориентировался. Он понял, что сейчас наступит тот момент, когда надо срочно девушку забрать", – вспомнила Наташа Королева в YouTube-шоу "Пятница с Региной".

Королева отметила, что супруг удивительным образом успел довести ее домой до того, как ей стало плохо. Сергей в буквальном смысле нес Наталью на руках.

"И когда я была в поцелуях с этим любимым белым другом, а он надо мной стоял с чашкой воды, я говорила: "Боже, я никогда этого не делала, я больше никогда в жизни…". А он мне на это ответил: "Ну-ну. Знаешь, сколько я слышал этого в своей жизни?" – засмеялась звезда.

Сергей Глушко добавил, что с некоторых пор не дает невыполнимых обещаний. "Это сиюминутная слабость", – пошутил артист.