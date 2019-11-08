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Полезное | Лолита не смогла развестись со своим мужем-изменником

08.11.2019|13:11
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Сегодня, 8 ноября, Лолита Милявская должна была развестись со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым. Однако этого так и не случилось.

В одном из столичных участков мировых судей прошло судебное заседание по делу о разводе Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова. Интересно, что в зале появился и супруг певицы. Самой артистки не было. Ее интересы по доверенности представлял адвокат Сергей Жорин. На заседании он заявил: Дмитрий Иванов специально женился на Лолите, чтобы получить израильский паспорт. А когда добился желаемого, подал на развод.

"Кроме того, в период брака Иванов вел отношения с Ольгой Кулиевой, в том числе и хозяйственные. Мы просим принять наше ходатайство и передать дело на рассмотрение в Басманный районный суд, так как гражданское дело неподсудно мировому судье", – объявил представитель Лолиты Милявской.

Судья приняла решение принять ходатайство Сергея Жорина о фиктивном браке и передать его в Басманный суд. Поэтому развод, на который рассчитывал Дмитрий Иванов, сегодня так и не состоялся, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Уже после заседания Сергей Жорин в окружении стайки журналистов рассказал сенсационные подробности личной жизни Дмитрия Иванова, о которых Лолита Милявская узнала только недавно. "Сегодня мы представили суду скриншоты переписки за несколько лет, в которой Иванов обсуждает детали интимных встреч с Ольгой Кулиевой. Эту переписку Лолита обнаружила на своем компьютере, когда супруг от нее ушел. То есть он по глупости, либо по наглости общался с другой женщиной с компьютера жены!" – объявил адвокат.

Оказывается, на момент любовной связи с мужем Лолиты Милявской его зазноба тоже состояла в отношениях. "Ольга изначально тоже была несвободна и она предупреждала Иванова, что если он будет неосторожен, отлучит его от тела", – рассказал Сергей Жорин.

Источник — dni.ru
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