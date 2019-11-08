08.11.2019 | 08:46

Уже который день не утихают слухи о том, что бывший спортсмен Дмитрий Тарасов любит распускать руки. Его экс-супруга Ольга Бузова неоднократно говорила о систематических избиениях. Блогер Лена Миро в своей привычной манере высказалась о ситуации.

Девушка отметила, что сейчас Дмитрий, по всей видимости, счастлив в браке со своей новой пассией Анастасией Костенко. Стоит отметить, что сейчас возлюбленная бывшего футболиста ждет ребенка, в связи с чем Тарасов поделился некой "мужской мудростью".

"Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, можно получить сразу леща... Ненормально не ставить в курс, ненормально ходить жене на массаж к мужчине. Я против раздельного отдыха. Спросил у нее, она тоже говорит, что не хочет", – высказывался мужчина.

Впрочем, его лихо осадили и смешали с грязью. Миро уже в привычной саркастичной манере прокомментировала ситуацию. Она отметила, что у Костенко просто нет другого выбора, кроме как соглашаться с супругом.

"Вот ведь молодец – спросил у нее! А с другой стороны, что бы она ответила? Что хочет сходить на массаж к мужчине и отдохнуть где-нибудь в Эмиратах? Так ведь это для Дмитрия – "красная зона", и сразу получишь леща!" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.), – ядовито парировала Лена.

Не забыла она, тем не менее, пройтись и по бывшей жене спортсмена – популярной певице Ольге Бузовой. Миро даже в некотором смысле поддержала тот факт, что Тарасов жестоко обращался с бывшей женой.

"Вот представьте, что у вас дома – Бузова. Ходит туда-сюда, скрипит своим фальцетом – отношения строит. Лично вы бы удержались, чтобы не втащить ей по морде – ответьте честно? Вот я прямо скажу – я бы такую Бузову ежечасно порола ремнем по харе. Рот только раскрыла – грязной тряпкой по морде", – высказалась Миро.

Тем не менее она уточнила, что не поддерживает тиранию в отношениях. Девушка отметила, что осуждает Дмитрия и не понимает, что им движет при жестоком обращении со своими женами.