08.11.2019 | 16:41

Журналисты узнали отом, что Ольга Бузова не раз обращалась в полицию, жалуясь на рукоприкладство Дмитрия Тарасова. Однако звезда телепроекта "Дом-2" пожалела мужа и не стала фиксировать побои.

Только за осень 2013 года Ольга Бузова трижды обращалась в полицию. К супругам выезжал участковый по району Якиманка, но ситуация не менялась. "В ноябре 2013 года Бузова три раза вызывала полицию из-за избиений – через консьержа ЖК. Ольга жаловалась участковому, что муж поднимает на нее руку", – утверждает источник телеграм-канала Mash.

Полицейский посещал квартиру Бузовой и Тарасова, которую они снимали в центре Москвы, уточнял обстоятельства и пытался провести разъяснительную работу. В итоге футболист успокаивался, а звезда телепроекта "Дом-2" отказывалась фиксировать побои. "Бузова объясняла участковому, что ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы", – объяснил человек, знакомый с ситуацией.

Говорят, что Дмитрий Тарасов поднимал руку на жену, будучи в состоянии алкогольного опьянения. "Муж пьет, а потом меня бьет", – писала в своем сообщении в полицию Ольга Бузова. Якобы участковый, когда приезжал на вызов, неоднократно заставал футболиста в состоянии алкогольного опьянения. Жалеющая футболиста жена так и не написала заявление в полицию. Отметим, что Ольга и Дмитрий оформили развод в конце 2016 года.

На своей официальной страничке в "Инстаграм" Ольга Бузова, не называя имен, объяснила, почему долго не говорила о домашнем насилии. "Я молчала долгие годы, потому что мне было стыдно говорить об этом, мне было страшно! Но сейчас, когда вы знаете эту правду, мне легче! И больше я такого не позволю в своих отношениях!!!!" – заявила поющая ведущая.

В недавнем интервью Дмитрий Тарасов говорил, что не видит ничего зазорного в том, чтобы "дать леща" любимой женщине, если та пересекает его "красную линию". Разразился скандал. "Отвратительно, когда мужчины говорят в своих интервью, что это норма, и бить женщин нужно