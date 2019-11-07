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Полезное | Юлия Меньшова пропустила рейс своего самолета сидя в аэропорту

07.11.2019|20:51
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Актриса и телеведущая Юлия Меньшова попала в неприятную ситуацию в аэропорту. Звезда опоздала на самолет, хотя приехала заранее.

Об произошедшем звезда рассказала в личном "Инстаграм". По словам Юлии Меньшовой, она прибыла в аэропорт за полтора часа до вылета. В зале ожидания заняла место в кафе рядом с выходом на посадку. Но каким-то непостижимым образом самолет улетел без нее.

"Ни объявления не было - ни-че-го. Самолетик на Киров крошечный. Авиакомпания такая же. Небольшая, но гордая. Поскупилась на объявление. Да и посадку 37 других пассажиров произвела за считанные минутки и сразу - хлоп, и закрылась. А потом и говорит: "Да мы вас искали по всему аэропорту, с ног сбились..., но теперь ничем помочь не можем". Ага (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – эмоционально поделилась Юлия Меньшова.

Артистка очень расстроилась, так как летела на гастроли. К счастью, вечером был еще один рейс. У Юлии Меньшовой появился шанс успеть на спектакль вовремя.

Знаменитости пришлось ждать пять часов. "Уезжать домой смысла нет, так что пока исследуем достопримечательности аэропорта. И возможности "Инстаграм". А также ищем ресурсы терпения, смирения, понимания и прочий дзен", – отметила актриса.

После этого в "Сторис" Юлия Меньшова опубликовала видео, на котором изучает капсульный отель. Звезда забралась в спальную ячейку и рассказала о своих ощущениях. "Как в фильме "Пятый элемент". Ширина: метр двадцать. Длина: два, десять, что хочешь делай", – отметила знаменитость.

Источник — dni.ru
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