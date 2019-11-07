07.11.2019 | 21:05

У знаменитого артиста Филиппа Киркорова появились проблемы. В отношении певца возбудили дело.

Аудитория привыкла видеть звезду в наилучшем свете – в роскошных нарядах, в интересных номерах, с любимыми песнями. Теперь же Киркорова выставляют в негативном ключе. Выяснилось, что у знаменитости имеется непогашенная задолженность, из-за которой в отношении его возбудили административное дело.

Певец задолжал коммунальным службам. Сумма, впрочем, незначительная – около трех тысяч рублей. Тем не менее, жилищники собрались взыскать с короля отечественной эстрады долг через судебных приставов.

Как сообщает информагентство "Москва", согласно документам, исполнительное производство в отношении Киркорова было возбуждено 10 октября 2019 года на основании судебного приказа №422 от 28 июня 2019 года. Теперь дело певца будет рассмотрено мировым судьей.

С иском обратился ГБУ "Жилищник Таганского района". Впрочем, пока знаменитый артист и его представители никак не комментируют ситуацию. У Филиппа Бедросовича плотный график – концерты, запись песен, интервью. Вероятно, что выносить дело на обозрение публики у него просто нет ни времени, ни желания.