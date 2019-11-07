07.11.2019 | 09:16

Многие россияне начинают строить планы на праздники заранее. Для всех интересующихся "Дни.ру" ответили на вопрос, как мы отдыхаем на Новый год – 2020.

Продолжительность каникул в грядущем году составит восемь дней: с 1 по 8 января. Последние дни, 30 и 31 декабря, будут рабочими. О том, как мы отдыхаем на Новый год – 2020, рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, в предстоящем году также будут перенесены два выходных дня. За 4 января, которое приходится на субботу, россияне будут отдыхать 4 мая, в понедельник. Аналогичная ситуация наблюдается и с 5 января, выпадающим на нерабочий день. Выходной на Новый год – 2020 будет перенесен на 5 мая, вторник.

Что касается других государственных праздников, то на День защитника отечества россияне будут отдыхать в период 22 по 24 февраля, на Международный женский день – с 7 по 9 марта. Майские выходные граждане будут отмечать в промежутки с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, День России – с 12 по 14 июня. День народного единства придется на 4 ноября.

Ранее российские депутаты выступили с предложением сократить новогодние каникулы до двух дней – 31 декабря и 1 января. По данным опроса компании Superjob, более половины граждан раскритиковали инициативу. "Дни.ру" спешат успокоить читателей: сокращения праздников в ближайшее время не предвидится, а, значит, мы отдыхаем на Новый год – 2020 целых восемь дней.