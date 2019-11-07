07.11.2019 | 09:01

33-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, тщательно следит за весом. Между тем эксперты считают, что вокалистке надо поправиться.

Сейчас Наталья отдыхает в ОАЭ. Знаменитость с удовольствием делится с поклонниками в "Инстаграм" снимками с пляжа, на которых демонстрирует фигуру в купальнике.

Некоторым фанатам кажется, что артистка в борьбе за стройность перестаралась. Мол, певица Глюкоза стала "очень тоненькой". О том, что у знаменитости, скорее всего, недостаточный индекс массы тела говорит и специалист.

"На фото заметно ключицы выпирают, ребра видны, грудина выпирает, и, по большому счету, она молодец, еще ракурс удачно подобрала. Но в принципе, это уже грань – ближе к анорексии. Потому что индекс массы тела у нее сейчас ниже необходимого. Скорее всего, скоро мы ее увидим совсем в другой форме, потому что она будет набирать вес", – говорит диетолог Елена Соломатина.

Эксперт отмечает, что певица Глюкоза похудела слишком сильно, из-за этого страдает не только внешний вид звезды – в зоне риска мышцы и внутренние органы. "Она молодец, что занимается спортом, но видно, что идет распад мышечной ткани, а это уже опасная история", – цитирует Соломатину Teleprogramma.pro.

В то же время медик отмечает, что певица Глюкоза еще молода, поэтому восстановить здоровье ей труда не составит. Но если такие эксперименты над организмом проводить после 40 лет, то можно нарваться на большие неприятности.