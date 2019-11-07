Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 ноя 2019|21:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  71.11  |  $  64.38

Полезное | Дикция Корчевникова насторожила зрителей на шоу о Белоголовцеве

07.11.2019|20:38
Печать

Очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" стал комедийный актер Сергей Белоголовцев. Он откровенно рассказал о сыне с ДЦП. Зрители обратили внимание и на ведущего, который им показался тоже не очень здоровым.

Сергей Белоголовцев успешен в карьере и счастлив в семейной жизни. С будущей женой Натальей он познакомился студентом. Вскоре после свадьбы на свет появился сын Никита, а затем двойняшки Александр и Евгений.

"Потом выяснилось, что Саша родился здоровым, а у Жени отклонения. Врачи сказали, что с таким набором болезней и проблем он просто не выживет, но Наташа отказалась это принимать. Она ездила с ребенком по врачам, делала операции, а остальные дети были на мне", – рассказал 55-летний актер.

Белоголовцев прославился после того, как на экраны вышли комедийная передача "О.С.П.-студия" и сериал "33 квадратных метра". Популярность принесла и новые проблемы. Журналисты и поклонники стали активно интересоваться, чем болен сын Сергея, да и прохожие порой вели себя неадекватно.

"Писали, что Белоголовцев скрывает сына, но мы никогда его не прятали. Просто хотели оградить его от бестактности, когда кто-то в упор смотрит на ребенка и спрашивает: "А что это с ним такое, в аварию попал?", начинает советовать сходить в церковь. Таких случаев было очень много", – пояснил артист.

Сергей и Наталья приложили все усилия, чтобы сын не чувствовал себя ущемленным. Евгений окончил школу, поступил в институт и даже поработал на телевидении. Однако его карьера на ТВ приостановилась, поскольку канал закрыли. По словам Белоголовцева, сын уже взрослый и частично самостоятельный человек. Говоря о Евгении, он не сдержал слез.

"У его брата Саши сейчас уже есть семья, замечательный сын. А у Жени этого, возможно, никогда не будет. Это очень сложно... Если бы мне дали возможность что-то попросить у Бога, я бы попросил, чтобы все дети рождались здоровыми", – утирая слезы и делая паузы, выдавил из себя Сергей.

В комментариях зрители поддержали артиста, выразили уважение его силе воли и пожелали всего наилучшего. При этом некоторые обратили внимание на ведущего Бориса Корчевникова. Поклонники сделали вывод, что тот выглядит болезненно.

"Что с Борисом? Он очень плохо выглядит. Не болен ли?" – отметил зритель. "Что с Борей случилось? Болезнь прогрессирует? Речь заторможена, окончание слов проглатывает, походка нетвердая", – поддержал его второй комментатор.

Ходят слухи, что Борис Корчевников, боровшийся с опухолью головного мозга, снова лечится. Якобы с этим связаны его бледность и резкий набор веса. Телеведущий попытался успокоить фанатов, сообщив, что с ним все хорошо.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!