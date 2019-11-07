07.11.2019 | 20:38

Очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" стал комедийный актер Сергей Белоголовцев. Он откровенно рассказал о сыне с ДЦП. Зрители обратили внимание и на ведущего, который им показался тоже не очень здоровым.

Сергей Белоголовцев успешен в карьере и счастлив в семейной жизни. С будущей женой Натальей он познакомился студентом. Вскоре после свадьбы на свет появился сын Никита, а затем двойняшки Александр и Евгений.

"Потом выяснилось, что Саша родился здоровым, а у Жени отклонения. Врачи сказали, что с таким набором болезней и проблем он просто не выживет, но Наташа отказалась это принимать. Она ездила с ребенком по врачам, делала операции, а остальные дети были на мне", – рассказал 55-летний актер.

Белоголовцев прославился после того, как на экраны вышли комедийная передача "О.С.П.-студия" и сериал "33 квадратных метра". Популярность принесла и новые проблемы. Журналисты и поклонники стали активно интересоваться, чем болен сын Сергея, да и прохожие порой вели себя неадекватно.

"Писали, что Белоголовцев скрывает сына, но мы никогда его не прятали. Просто хотели оградить его от бестактности, когда кто-то в упор смотрит на ребенка и спрашивает: "А что это с ним такое, в аварию попал?", начинает советовать сходить в церковь. Таких случаев было очень много", – пояснил артист.

Сергей и Наталья приложили все усилия, чтобы сын не чувствовал себя ущемленным. Евгений окончил школу, поступил в институт и даже поработал на телевидении. Однако его карьера на ТВ приостановилась, поскольку канал закрыли. По словам Белоголовцева, сын уже взрослый и частично самостоятельный человек. Говоря о Евгении, он не сдержал слез.

"У его брата Саши сейчас уже есть семья, замечательный сын. А у Жени этого, возможно, никогда не будет. Это очень сложно... Если бы мне дали возможность что-то попросить у Бога, я бы попросил, чтобы все дети рождались здоровыми", – утирая слезы и делая паузы, выдавил из себя Сергей.

В комментариях зрители поддержали артиста, выразили уважение его силе воли и пожелали всего наилучшего. При этом некоторые обратили внимание на ведущего Бориса Корчевникова. Поклонники сделали вывод, что тот выглядит болезненно.

"Что с Борисом? Он очень плохо выглядит. Не болен ли?" – отметил зритель. "Что с Борей случилось? Болезнь прогрессирует? Речь заторможена, окончание слов проглатывает, походка нетвердая", – поддержал его второй комментатор.

Ходят слухи, что Борис Корчевников, боровшийся с опухолью головного мозга, снова лечится. Якобы с этим связаны его бледность и резкий набор веса. Телеведущий попытался успокоить фанатов, сообщив, что с ним все хорошо.