06.11.2019 | 14:32

Надежда Бабкина дала откровенное интервью. Солистка ансамбля "Русская песня" рассказала о потере близкого человека и романе с молодым артистом.

В 2018 году СМИ распространили новость о том, что у Надежды Бабкиной умерла мать. Однако в свежем интервью артистка уточнила, что это случилось еще 12 лет назад. "Осталась одна, никого больше нет. В родной Астрахани социальные службы красят заборчик у могилы, цветы сажают. Потом высылают фотографии", – рассказала артистка.

Впрочем, звезда лукавит. Вот уже 16 лет рядом с ней - певец Евгений Гор. По признанию Бабкиной, когда завязывались отношения, она переживала, как на их роман отреагирует публика. "Обществом такое не приветствуется. Потом взорвалась: "С какой стати должна оглядываться на других? Это моя жизнь!" Мы ее не выпячиваем, достаточно скромны, ценим друг друга и дорожим нашими отношениями", – отметила Надежда.

Певица убеждена, что секрет их крепкого союза в доверии. "Задайте мне вопрос, ревную ли я, и получите ответ "Да!" Если скажу, что нет, будет вранье!" – заявила артистка. Она призналась, что иногда Евгений дает ей поводы для волнений. "Он со всеми общается доброжелательно. Когда вижу, что болтает с молодыми девицами, меня начинает чуть-чуть потряхивать. Он это знает и, видимо, иногда провоцирует", – предположила солистка ансамбля "Русская песня".

Поклонники недоумевают, почему до сих пор влюбленные не оформили отношения. По словам Бабкиной, Гор делал ей предложение, но она замуж не собирается. "Зачем парню портить документ? Пусть я у него останусь в памяти такой, какая есть..." – пояснила артистка.

А вот Евгений считает, что штамп в паспорте – формальность. "Если бы нам было надо, давно бы все сделали. А так, наоборот, абсолютное доверие и свобода. Ты ничем не обременен по документу, а для меня это еще ответ на обвинения, что женился из-за денег и недвижимости", – отметил он. Несмотря на кажущуюся идиллию, Надежда Бабкина и Евгений Гор, по словам певицы, ругаются из-за всего, сообщает StarHit.