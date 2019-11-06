06.11.2019 | 08:51

Леонид Агутин откровенно поговорил с репортерами. Популярный певец рассказал о жене, певице Анжелике Варум, и дочери Лизе.

Леонид Агутин и Анжелика Варум более 20 лет вместе. В 1999-м году певица родила артисту дочь Лизу. Отметим, что у певца есть еще одна дочь, Полина, от предыдущих отношений. Дочери живут за границей. Агутин старается регулярно видеться с детьми, несмотря на частые гастроли.

В разговоре с репортерами певец рассказал о расставании. Но речь шла не об отношениях с женой, а о романе дочки Лизы с кубинским музыкантом по имени Марк. "Мы были так довольны им! Без вредных привычек, дочку любил и уважал. Но они разошлись. Я спрашиваю: "Лиза, зачем ты расстаешься?" А она мне отвечает: "Папа, у него нет чувства юмора. Я больше не могу, устала!" И что? Найдет себе сейчас с чувством юмора, и кто он будет? Музыкант? Бухать-курить? Я же знаю, найдет себе сейчас прототип отца. А что я могу сказать на это?" – задал риторический вопрос Леонид Агутин.

Певец признался, что одобрял не всех парней дочери. Например, один внушал артисту суеверный ужас. "Я вспоминаю: меня аж до сих пор передергивает. Я его сам боялся, кошмар какой-то, черные силы, гот! И моя дочь с ним дружила. А что я мог сделать, если ей было интересно?" – цитирует артиста "Собеседник".

Когда Лиза с ним рассталась, так и не переступив черту серьезных отношений, Леонид Агутин облегченно выдохнул. Певец признался, что мечтает о внуках, но предпочитает, чтобы это случилось по старшинству: вначале его бы осчастливила Полина, а потом – Лиза . Однако давить на наследниц в этом щепетильном вопросе Леонид Агутин не намерен.