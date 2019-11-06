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Полезное | В Омске прошел турнир по шлепкам по ягодицам

06.11.2019|19:43
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На минувшей неделе в Омске прошел уникальный турнир под необычным названием «Крепкий орешек». Организатором соревнований выступила «Национальная ассоциация пауэрлифтинга».

Упругие ягодицы, терпение и мощный удар ладонью - это основные характеристики для успешного выступления на мероприятии. В Омске прошел турнир по шлепкам по ягодицам среди девушек. Популярность эти соревнования еще не набрали, подобные турниры несколько раз проводились лишь в столице РФ.

«В Омске никто не решался раньше это сделать, думали, что это пошло. Но это не пошло, это просто эффектно», — так отозвались о своей задумке организаторы мероприятия.

Изначально планировалось, что участие в турнире примут восемь представительниц прекрасного пола, соревнуясь в дуэлях на вылет. Сильнейший участник должен был быть выявлен визуально – по силе удара, а также по каким-либо «отклонениям» соперника после шлепка.

Призовой фонд турнира составил всего 5 000 рублей, Мероприятие было скорее шуточным, чем серьезным соревнованием. К турниру приглашались девушки от 18 до 35 лет с весом до 65 килограммов.

В итоге в конкурсе отважились принять участие всего 3 девушки. Лучшую пришлось выбирать с помощью аплодисментов зрителей. Победила танцовщица pole dance.

Источник — Фото - 5 канал
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Гость|06.11.2019 21:10|

В столице Великой Буртасии надо замутить такой же турнир для Книги рекордов Гиннесса! В связи с этим: на площадь Ленина Соборную и Юбилейную вызвать несколько десятков тысяч обладательниц упомянутых причиндалов во всех без исключения возрастных, весовых и геометрических категориях и - вперёд!

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