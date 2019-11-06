06.11.2019 | 18:21

У Ларисы Гузеевой - новый повод для волнений. У ее дочери Ольги диагностировали опухоль, причем во второй раз.

У Ларисы Гузеевой двое детей: сын Георгий и дочь Ольга. Наследнице актрисы всего 19 лет, и именитая мать в ней души не чает. Буквально на днях на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" актриса опубликовала фотографии Оли, где та нарядилась для Хэллоуина. "Позвольте себе не судить, не стучать клюкой об пол, а просто посмеяться и порадоваться. Лично я лучшего образа к этому дурацкому празднику не видела. Леле" – призвала подписчиков Лариса Гузеева.

Однако сейчас у актрисы нет поводов для веселья. У Ольги обнаружили опухоль. О новообразовании сообщила дочь Гузеевой в своем инстаграм-аккаунте. В приложении "Сторис" наследница артистки опубликовала несколько фото. На первом запечатлен компьютер, предположительно, во врачебном кабинете. "Опухоль вернулась в чат", – написала Оля.

Дочь Гузеевой опубликовала картинку единорога и написала по-английски "Я хочу умереть" и "Очень тяжело". Затем Ольга опубликовала селфи, где предстала без макияжа и с неубранными волосами. "Если придется делать вторую операцию, я набью татуху на ж..." – пообещала дочь Гузеевой.

Ольга поделилась чувствами о несправедливости мироустройства: "Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья". Текст девушка сопроводила собственным фото, на котором запечатлена со стиснутыми словно в отчаянии зубами.

Лариса Гузеева пока никак не прокомментировала информацию. К слову, в декабре 2018 года Ольга пожаловалась, что заболела перед операцией. Тогда поклонники буквально потерялись в догадках, о какой операции говорила дочь актрисы.