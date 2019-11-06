06.11.2019 | 19:14

Наташа Королева заявила, что рядом с ней Игорь Николаев добился бы большего. По словам вокалистки, композитора надо постоянно мотивировать.

Брак Наташи Королевой и Игоря Николаева продлился почти десять лет. Отношения певицы и композитора расстроились из-за измены. Музыкант завел любовницу. Для вокалистки, по ее признанию, это стало шоком.

Сейчас Наталья проще относится к мужской неверности. С возрастом она поняла, что некоторым представителям сильного пола свойственно быть в состоянии "охоты". Между тем первого мужа Игоря Николаева звезда не простила.

"Это не была измена, которая, знаешь… "Хороший левак укрепляет брак" – это не измена. А когда там уже были отношения, связанные не только с сексуальными взаимоотношениями: с какими-то внутренними, душевными – это уже серьезно. На такой почве люди и расстаются", – сказала Наташа Королева в эфире ютуб-шоу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".

Артистка порассуждала, как бы сложилась ее жизнь, останься она тогда с Николаевым. "Я бы была такой же, какая я есть, а вот Игорь был бы другим", – улыбнулась Наташа Королева.

"И внешне другим, и внутренне другим. И, наверное, достиг бы больших высот, чем он имеет на сегодняшней день", – прошлась по экс-мужу Наташа Королева.