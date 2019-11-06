Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 ноя 2019|09:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Дождь |
  71.14  |  $  64.28

Полезное | «Мне надо расслабиться»: Свиридова о выборе своих детей

06.11.2019|08:19
Печать

1 ноября был дан официальный старт голосованию за номинантов российской музыкальной премии "Виктория". В этом году оргкомитет получил рекордное число заявок, а это значит, что борьба будет особенно интересной и жаркой. Победители в 15 номинациях будут объявлены 5 декабря на торжественной церемонии в Кремле. Приглашена туда и Алена Свиридова. На шикарном банкете по случаю премии с певицей встретился корреспондент "Дни.ру".

Кажется невероятным, но у 57-летней Алены Свиридовой двое взрослых сыновей – 36-летний Василий от первого брака и 15-летний Григорий от второго. О судьбе наследников и рассказала певица. "Младший сейчас на каникулах у бабушки в Минске (Свиридова в свое время окончила там школу и музыкально-педагогическое отделение педагогического института – Прим. ред.), где я и сама была недавно", – улыбнулась Алена.

"Я не знаю, какую профессию он выберет себе в скором будущем, но пока учится в школе с актерским уклоном. Но считаю, что мне надо расслабиться, и пусть все идет, как идет. Но если сын решит стать актером, то должен понимать, что сцена – барышня капризная, принимает не всех", – объяснила свое мудрое поведение в отношении сына звезда.

Старший сын певицы учился в Канаде. Он программист, пустил корни в Ванкувере, рядом с отцом. "Василий – айтишник, зарабатывает и живет компьютерами, – похвасталась Свиридова. – Он очень интересный, умный, мы с ним постоянно общаемся на разные темы, обмениваемся научными или психологическими видео. Он иногда прилетает ко мне в Москву и в Крым".

Алена Свиридова призналась, что ее сыновья совершенно разные по характеру, привычкам, воспитанию. Но она ими гордится и всегда готова поддержать любые начинания.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!