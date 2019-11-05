Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 ноя 2019|16:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  70.65  |  $  63.57

Полезное | Вдова избавляется от ценных вещей Кобзона

05.11.2019|15:22
Печать

Нелли Кобзон – всегда желанный гость на светских раутах, премьерах и вернисажах. Гала-ужин в преддверии российской национальной премии "Виктория", которая состоится в Кремле 5 декабря, не стал исключением. Там был дан старт голосованию за лучших музыкантов, а после него корреспондент "Дни.ру" встретился с очаровательной вдовой Иосифа Кобзона.

Иосиф Давыдович ушел от нас в августе 2018-го. Весь последующий год его семья приводила в порядок дела, разбирала бумаги, занималась работой созданного Кобзоном благотворительного фонда. Теперь все мысли вдовы певца – об издании биографической книги и о создании мемориального музея.

"В Министерстве культуры мне пообещали, что к 2020 году точно подыщут помещение под музей, – рассказала "Дни.ру" Нелли Кобзон. – Вот жду. К сожалению, наш небольшой офис в "Пекине", где у Иосифа Давыдовича был рабочий кабинет, под музей не подходит, потому что это все-таки гостиница с пропускной системой и ограниченным входом".

Пока же места нет, Нелли Михайловна дарит ценные вещи покойного мужа его многочисленным друзьям. "Я очень много раздала на память, – призналась она. – Отдала и одежду, и часы его любимые, и дорогие авторучки, и зажигалки, и запонки, и книги, и диски. Словом, многое раздарила, но многое, конечно, придерживаю для музея – это же важные экспонаты".

На вопрос о том, что из большого наследства Иосифа Давыдовича она оставит семерым внукам, вдова артиста ответила лаконично: "Внуки у нас, слава богу, не голодают, но на каждый их день рождения делаю очень хорошие подарки, стараюсь их радовать – узнаю заранее о мечтах и воплощаю их".

Стоит заметить, что о богатстве Иосифа Кобзона всегда ходили легенды. Но его вдова признается, что, например, большой загородный дом в подмосковной Баковке ей теперь тяжело содержать. "Слава богу, есть дети, они мне помогают", – улыбнулась Нелли Михайловна.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!