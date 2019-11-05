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Полезное | Семенович позавидовала роскошному отдыху Кудрявцевой с мужем

05.11.2019|16:28
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Телеведущая Лера Кудрявцева и ее супруг хоккеист Игорь Макаров публикуют в соцсетях фотографии с отпуска. Анна Семенович, которая была вынуждена работать даже в выходные, не могла пройти мимо ярких снимков.

Несмотря на плотный рабочий график, 48-летняя Лера Кудрявцева и ее супруг, 32-летний Игорь Макаров, сейчас в Италии. В личном "Инстаграм" телеведущая публикует свежие кадры, сделанные в Риме. Судя по всему, чета сейчас отлично проводит время.

"Город, куда хочется приезжать постоянно и любоваться архитектурой, искусством, красотой", – написала под каруселью из фотографий Лера Кудрявцева.

Одной из первых на публикацию теледивы отреагировала певица Анна Семенович. Знаменитость по-доброму позавидовала звездной паре.

"Какие красивые и счастливые!! Дорогая, счастья вам огромного и любви", – написала артистка.

Отметим, сама Семенович в минувшие выходные была вынуждена работать. Анна участвовала в записи программы популярного музыкального канала.

В перерыве между съемками Анна Семенович записала видео для поклонников, в котором призвала наслаждаться выходными. "На работу, как на праздник. С праздником, дорогие, кайфуйте от жизни и не грустите. Осень не повод для тоски, а повод выпить бокальчик винчика в теплой компании", – подписала пост вокалистка.

Напомним, не так давно Анна Семенович призналась, что не стремится выйти замуж. Сейчас артистка сосредоточена на карьере. Между тем певица надеется, что ей удастся встретить достойного мужчину, с которым она смогла бы прожить всю жизнь.

Источник — dni.ru
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