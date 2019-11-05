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Полезное | Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион

05.11.2019|17:27
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Алла Пугачева не станет выступать в новогоднюю ночь. Стало известно, что она отказалась петь на праздничных мероприятиях даже за астрономический гонорар.

Совсем скоро наступит праздничная пора, и многие начинают задумываться, кого пригласить на корпоратив. Журналисты сравнили расценки на выступления российских знаменитостей. Самыми дорогими оказались Примадонна и Сергей Шнуров.

Как стало известно, 45 минут с финалисткой популярного вокального телешоу "Голос" Наргиз Закировой будет стоить почти два миллиона рублей. У певицы Полины Гагариной прайс несколько выше – три с половиной миллиона рублей. Такую же сумму за выступление берет Дмитрий Билан.

Светлана Лобода исполнит свои песни на новогодней вечеринке почти за пять миллионов рублей. Впрочем, эта сравнительно невысокая плата действительна только в России. Выступить для зарубежных поклонников она готова за более солидный гонорар, размер которого не раскрывается.

Цена за выступление Григория Лепса гораздо выше. Он готов порадовать поклонников своими композициями только за семь миллионов рублей. Тем не менее, как сообщает телеканал "Царьград", до Аллы Пугачевой ему далеко.

Примадонна согласна выступить за 21 миллион рублей, и то не в сам Новый год. В праздничную ночь Алла Борисовна отказывается работать. Стоит отметить, что группа "Ленинград" готова радовать россиян за ту же сумму даже в ночь с 31 декабря на 1 января. В другие даты оплата за их выступление снижается до семи миллионов рублей.

Источник — dni.ru
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