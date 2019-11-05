05.11.2019 | 23:27

Известная телеведущая Оксана Пушкина за несколько прошедших лет очень сильно изменилась внешне. Многие в ней уже с трудом узнают милую женщину из популярной программы "Женский взгляд".

Пару дней назад телеведущая на своей странице в социальной сети Инстаграм разместила снимок, который подписала так: "С ней я могу быть собой... Одна из первых героинь «Женских историй». Программа о легендарной #Долорес Кондрашовой вышла в эфир в 1998 году. С тех пор мы родные люди".

Пользователи соцсети остались в шоке от увиденного: "Что с лицами ???"(орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены - прим. редакции), "Оксана, вы сделали очередную подтяжку? И когда вы все успеваете", "Какая она страшная из за этих операций", "А вам самим нравится ваше фото?!"

Пользователи Инстаграма отметили, что зачастую погоня за молодостью негативно сказывается на внешности людей. Например, 56-летняя Пушкина, по их мнению, потеряла свою индивидуальность и изюминку.

В последнее время Оксана Викторовна редко появляется на ТВ. В 2016 году она возвращалась на НТВ в качестве ведущей программы "Зеркало для героя". Ток-шоу выходило в эфир всего несколько месяцев.

Особую известность Пушкиной принесли программы "Женские истории" и "Женский взгляд", которые выходили на ОРТ и НТВ с 1997 по 2013 год.