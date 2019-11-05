05.11.2019 | 22:19

1 ноября 2019 года в силу вступил нормативный правовой акт, предусматривающий создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Простыми словами, очередной шаг на пути к изолированному российскому интернет-пространству, по аналогии с китайским.

Это означает, что пользователям будет доступен определенный набор сайтов и информации. Доступ извне в сеть будет практически невозможен.

Согласно официальной версии, законопроект необходим для существования бесперебойного интернета в России, отсутствия зависимости от западных провайдеров. Такая сеть позволит сохранить работоспособность сайтов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам интернета.

По сообщениям журналистов кремлевского пула, 5 ноября президент РФ Владимир Путин предложил заменить известную интернет-энциклопедию «Википедию» на российский вариант.

«Это будет, во всяком случае, достоверная информация», — иронично сообщил Владимир Владимирович, предложив в качестве основного варианта «Большую российскую энциклопедию».

Издание, которое выпускалось в период с 2004-го по 2017 год, имеет более 80 тысяч материалов на разные темы. Напомним, впервые президент заговорил о ней в 2002 году. Тогда Владимир Путин издал указ о ее создании.

На данный момент определен бюджет по созданию общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала на базе БРЭ. Он составит порядка 2 миллиардов рублей. Работы планируется завершить к 2022 году.

Напомним, проект «Википедия» — общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Над ее созданием работают обычные интернет-пользователи. Каждый может дополнить тот или иной материал, а модераторы проверив его, опубликовать для общественности. «Википедия» уже несколько раз попадала под критику российских властей. Основные претензии - искаженная информация и серверы, доступ к которым ограничен, поскольку они находятся за пределами РФ.