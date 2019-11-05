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Полезное | Ева Польна рассказала о состоянии экстренно госпитализированной дочери

05.11.2019|08:22
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На днях стало известно о госпитализации дочери Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин. О состоянии наследницы высказалась популярная певица.

На своей странице в социальной сети в Instagram она сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей.

Артистка подчеркнула, что сделала заявление, чтобы «прекратить поток писанины в СМИ». Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что хочет переживать такие моменты наедине с собой и своими близкими.

3 ноября стало известно, что дочь Польны попала в реанимацию после приступа астмы. Врачи не смогли купировать острое состояние на месте и доставили 14-летнюю девочку в больницу. Она находилась в бессознательном состоянии в реанимации одной из закрытых клиник Подмосковья.

Ева Польна — российская певица, композитор и автор песен. Она получила известность в качестве солистки группы «Гости из будущего». В 2009 году артистка объявила о начале сольной карьеры.

Источник — dni.ru
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