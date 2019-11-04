04.11.2019 | 17:47

В августе этого года легендарной актрисе советского кино исполнилось 77 лет. Последнее время Маргарита Терехова тяжело больна.

В интервью журналистам телеканала НТВ ее сын сообщил, что его мать борется с прогрессирующей болезнью Альцгеймера. Это старческое слабоумие, когда пожилой человек практически превращается в ребенка. С каждым днем состояние Маргариты Борисовны становится все хуже и хуже.

Терехова уже давно не дышала свежим воздухом, так как ее близкие, сын и дочь, которые ухаживают за Маргаритой, стараются уберечь мать от вездесущих журналистов.

«Из-за болезни Альцгеймера она выглядит определенным образом. Поэтому семья не хочет, чтобы зрители видели ее в таком состоянии», - сообщил сын актрисы.

По его словам, недавно Терехова проходила углубленное медицинское обследование в одном из учреждений здравоохранения, а сейчас находится под круглосуточным контролем близких.

Врачи не дают утешительных прогнозов. Терехова уже давно не может сама себя обслуживать, практически не встает, всё время молчит, но иногда ещё может улыбнуться, хотя и перестала узнавать близких.

По словам соседей знаменитой актрисы, Маргарита Борисовна страдает. А дети не справляются с уходом за матерью, поэтому наняли сиделку.

Напомним, Терехова была одной из самых красивых актрис отечественного кино. Она часто снималась, известность ей принесли: «Кто поедет в Трускавец», «Собака на сене», «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Благочестивая Марта».