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Полезное | «Хх, Люба… Стыдно»: Толкалина нарушила церковный запрет

04.11.2019|17:25
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Актриса рассказала в личном "Инстаграм" о своем путешествии по Германии. Любовь Толкалина призналась, что не везде вела себя так, как положено.

Российская знаменитость побывала в Лейпциге. Там она посетила Церковь святого Фомы. Любовь поведала подписчикам, что именно в стенах этого собора в последние годы работал Бах – композитор руководил хором мальчиков.

Толкалина, оказавшись внутри знаменитого строения, начала исподтишка снимать происходящее на камеру мобильного. Артистка честно призналась, что церковь запрещает записывать видео во время проведения мессы, но она не удержалась и грубо нарушила запрет.

"Во время мессы снимать конечно же запрещено парламентом… эх, Люба… стыдно, но там в алтарной части похоронен Бах (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поведала Любовь Толкалина.

После российская знаменитость посетила Ульм -город, расположенный на берегу Дуная в земле Баден-Вюртемберг. По словам артистки, здесь находится научный центр всего юга Германии – много высших учебных заведений, признаваемых во всем мире.

"Город известен тем, что здесь родился Альберт Эйнштейн, а также именно в Ульме расположен самый высокий в мире готический кафедральный собор – Ульмский, на крыше которого можно разглядеть забавный памятник воробью", – поделилась исторической справкой Любовь Толкалина.

Источник — dni.ru
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