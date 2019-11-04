04.11.2019 | 15:01

Зрители недовольны выступлением мужа Анастасии Заворотнюк. Фигурист Петр Чернышев, по мнению посетителей ледового шоу "Руслан и Людмила", давно не практиковался.

Несмотря на непростую ситуацию дома, муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк вернулся к работе. Петр Чернышев участвовал в представлении Татьяны Навки.

Большинство отзывов о катании фигуриста исключительно положительные. Народ сочувствует Петру. Ему, судя по всему, сейчас крайне сложно. Чернышева, который оставил дома тяжелобольную жену, чтобы радовать поклонников, встречали овациями. Спортсмен с благодарностью принимал аплодисменты.

Между тем, были и те, кто остался недоволен выступлением Петра Чернышева. Как сообщает телеграм-канал "Только никому…", злопыхатели не упустили случая пнуть фигуриста. В подтверждение этому была публикована переписка зрителей с Татьяной Навкой.

"Ситуации Петра, разумеется, все сочувствуют… Но такая растренированность просто непрофессиональна". "Вчера была на шоу, грустно смотреть на великих спортсменов, без конца бьющихся об лед", – писали интернет обыватели.

Досталось и партнерше Петра Чернышева Татьяне Навке. Фигуристке припомнили, как она во время шоу случайно врезалась в декорацию. Коллеги спортсменки вывезли кровать на лед слишком рано. По мнению самой звезды, это произошло из-за волнения. Он серьезных травм Татьяну Навку спас Петр Чернышев, который смог ее удержать.