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Полезное | Галкин признался в занудстве при воспитании детей

04.11.2019|14:19
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Супруг Аллы Пугачевой уехал с гастролями по России. Вдали от дома Максим Галкин скучает по детям.

В личном "Инстаграм" артист рассказал, что сейчас находится в Кирове. До начала выступления комик коротал время, пересматривая видеозаписи на своем мобильном. Кадры, на которых запечатлены его шестилетние дети от Аллы Пугачевой, заставили Максима Галкина задуматься.

"Я на гастролях, пересматриваю домашние записи и понимаю, что я довольно занудный папаша. Алла как-то умудряется их воспитывать без излишнего ворчания (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал расстроенный муж Примадонны в микроблоге.

На записи юморист отчитывает двойняшек Лизу и Гарри за то, что они якобы чавкают. Мальчик не согласен с претензиями отца, он заявляет, что просто ест. А девочка корчит забавные рожицы.

Публикация Максима Галкина вызвала у поклонников восторг. Одной из первых на запись отреагировала вокалистка Полина Гагарина. "От них невозможно оторваться, – написала она.

Другие подписчики поспешили успокоить Максима Галкина. "На мой взгляд, замечательный папаша))) и очень добрый!!!", "Да вы же замечательный Папа!", "Такие классные, яблочки от яблонь недалеко упали ))", – писали интернет-обыватели.

Источник — dni.ru
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