03.11.2019 | 22:31

Популярный российский актер театра и кино Александр Семчев оказался на грани жизни и смерти.

По сообщению телеграм-канал Mash, артист был экстренно госпитализирован поздно вечером 3 ноября.

Медики диагностировали у Семчева серьезные проблемы с сердцем. Было принято решение о срочной доставке 50-летнего мужчины в больницу.

Александр Львович находится в тяжёлом состоянии. Специалисты проводят комплекс экстренных мероприятий, чтобы восстановить сердечный ритм.

Знакомые актера связывают произошедшее с резким изменением веса Семчева. Буквально месяц назад актер появился на публике похудевшим сразу на 100 килограммов. Вполне возможно, проблемы с сердцем возникли на фоне перестройки организма.

Александр Львович знаком миллионам россиян. Он блестяще играл не только на театральной сцене, но и в кино. Одна из самых его удачных работ - роль в сериале "Участок".