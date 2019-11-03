03.11.2019 | 21:07

После расставания с артистом Александром Петровым звезда редко появлялась на светских мероприятиях. Ирина Старшенбаум сосредоточилась на карьере и поиске новой половинки.

Артистка редко говорит о личной жизни. Знаменитость старается не комментировать отношения с Александром Петровым, с которым недавно рассталась. Сплетни, которые периодически появляются о ней в Сети, она тоже игнорирует.

Между тем в рамках влога светской львицы Светланы Бондарчук Ирина Старшенбаум обмолвилась, что ее сердце вновь несвободно. "Да, сейчас я влюблена. Я всегда в любовной зависимости", – заявила артистка в эфире шоу "Света вокруг света".

Вдаваться в подробности романа Старшенбаум не стала, однако поведала, что только недавно научилась любить себя. "Это многих отталкивает, потому что я внутренне сильная и характер у меня непростой. Извожу мужиков", — сказала Ирина.

Артистка всегда нуждалась в сильном мужчине рядом, с которым она могла бы почувствовать себя слабой. Также, по словам звезды, ее избранник должен быть адекватным, творческим и из актерской среды.

Ирина Старшенбаум подчеркнула, что очень свободолюбива. Ей как воздух необходимы встречи с друзьями, поэтому всецело отдавать себя возлюбленному она не может. При этом она обещает второй половинке не лезть не в свое дело.

"Могу дать большое свободное плавание: оно касается работы, передвижений. Мы ведь в кино улетаем на месяц-полтора, кто знает, что там делает мужчина", – отметила Ирина Старшенбаум.