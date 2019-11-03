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Полезное | «Не надоело быть писателями-фантастами?»: Орлова взорвалась из-за сплетен

03.11.2019|13:15
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Ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" устала от сплетен и слухов, распространяемых СМИ. Возмущенная Ольга Орлова опубликовала обращение к журналистам.

В личном микроблоге знаменитость призналась, что начинает каждый день с чтения новостей о себе. По словам Ольги Орловой, большинство интернет-изданий публикуют недостоверную информацию о ее личной жизни.

"Вам самим-то не надоело быть писателями-фантастами?! Я ни с кем не ссорилась! Я не беременна! Я не завожу и не заводила отношений с женатыми мужчинами! Перестаньте фантазировать и делать свою "левую кассу" на этих темах!", – взорвалась телеведущая.

Певица попросила поклонников быть внимательнее и не верить всему, что о ней пишут в Сети. "Желаю читателям не вестись на этот бред и знать, что если в интервью нет прямой речи человека, то, скорее всего, это очередная байка", – отметила Ольга Орлова.

Ранее ведущая телепроекта "Дом-2" опубликовала фотографию, где она запечатлена в постели вместе с двумя домашними питомцами. В подписи к посту звезда рассказала о характере каждого животного.

Не всем пользователям пришелся по вкусу снимок. Многие подписчики заявили, что певице не следует пускать в кровать собак. "С мужиком нужно спать, а не с собаками!", "Фу, в кровати! Собака есть собака при всех обработках и купании", – выразили мнение пользователи.

Источник — dni.ru
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Гость|03.11.2019 13:42|

Андрея Малахова неоднократно уличали в романах с мужчинами. Одним из претендентов на сердце телеведущего оказался Гоген Солнцев. Молодой человек – излюбленный гость в программе Андрея, а сообщение инсайдера в одной из страниц Instagram, лишь подтверждает их роман.

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