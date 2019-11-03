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Полезное | Дочь Евы Польны попала в больницу в критическом состоянии

03.11.2019|21:00
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Дочь Евы Польны госпитализирована в одну из клиник Подмосковья в критическом состоянии. Жизнь девочки под угрозой.

Дочь известной российской певицы Евы Польны находится в больнице Московской области в критическом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

14-летняя девочка без сознания из-за тяжелейшего приступа астмы, уточняет канал. Вызванный врачи скорой помощи не смогли на месте купировать острое состояние, после чего и было принято решение везти девочку в больницу.

Представители певицы пока не прокомментировали эту информацию.

Имя девочки не называется, однако согласно открытым данным, 14 лет сейчас старшей дочери певицы Эвелин, которая родилась 6 июня 2005 в союзе Польны с певцом Денисом Клявером.

Вторую дочь Польны зовут Амалия. Она родила ее в 2007 году от бизнесмена Сергея Пильгуна.

После сообщалось, что певица заключила в Нидерландах брак со своим пиар-директором Александрой Манией. Однако вот уже несколько лет как обе женщины опровергают эти слухи.

Источник — dni.ru
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