02.11.2019 | 13:26

Скандальный блогер Лена Миро считает, что в интимной жизни звездной пары не все гладко. Она считает, что жена шоумена Павла Воли допустила ошибку, покрасив волосы в блонд.

"В случае с Утяшевой вышло смешно. Вместо желанной женщины получилась плохая подделка под Барби", - написала светский обозреватель в своем микроблоге в "ЖЖ". По ее словам, нежно-розовую одежду могут носить только девочки не старше 11 лет. На взрослой женщине она смотрится смешно и "является следствием небольшого ума и больших комплексов".

"Когда тебе – 40, не строй из себя куколку. Это выглядит жалко", – заявила Миро. Она добавила, что удачно крашеными блондинками могут стать только блондинки натуральные. "Когда женщина с темным от природы цветом волос пытается стать блондинкой, получается Ляйсан. Вроде нормально, но будто парик надели", – отметила блогер.

Обозреватель уверена, что "когда у мужа не стоит, смена имиджа проблему не решает". Она посоветовала супруге Павла Воли и другим женщинам иметь больше самостоятельности, "меньше поведения мамочки и наличие собственных интересов, не имеющих отношения ни к мужу, ни к детям".

Гимнастка и ее муж-шоумен периодически выкладывают в свои микроблоги в соцсети совместные фото, демонстрирующие семейную идиллию. Ляйсан Утяшева и Павел Воля связали себя узами брака в декабре 2012 года. Гимнастка подарила мужу двух детей – Роберта и Софию.